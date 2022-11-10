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حزب "الليكود" يوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

10
NOVEMBER
2022
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أوصى حزب الليكود يوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة
وبدأ الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء، محادثات مع قادة الأحزاب بشأن الحكومة الائتلافية المقبلة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو، بعد تلقيه النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، على أن تستمر مشاورته مع باقي الأحزاب حتى الجمعة.

وقال مكتب هرتسوغ إن التكليف رسميا بتشكيل الحكومة سيصدر الأحد.

ونفى الرئيس الإسرائيلي تقارير تفيد بأنه يعمل على تشجيع منافسي نتنياهو، لا سيما رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس، على تشكيل حكومة وحدة من شأنها تهميش زعيم اليمين المثير للجدل إيتمار بن غفير.

وقال: "لم أعمل ولا أعمل للضغط من أجل تشكيل أي حكومة معينة ولست منخرطا في تشكيلها أو حجمها.. أترك هذه المهمة للنظام السياسي وله وحده".

وفي الانتخابات الإسرائيلية الأربع الماضية كانت النتائج غير حاسمة ولم يتضح على الفور أي زعيم سيحصل على فرصة تشكيل ائتلاف حكومي، أو ما إذا كان سينجح في ذلك، لكن في الانتخابات حقق نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي شخص آخر في تاريخ إسرائيل، فوزا واضحا.

وسيشكل حزب الليكود اليميني وحزبان يهوديان للمتدينين وائتلاف "الصهيونية الدينية" اليميني كتلة يمينية برئاسة نتنياهو، علما أنها حصلت على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

روسيا اليوم
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