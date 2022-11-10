حسم جدل حضور بوتين لقمة العشرين في إندونيسيا

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أكدت السفارة الروسية في إندونيسيا لوكالة فرانس برس، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الأسبوع المقبل.

وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة عن المراسم في السفارة: "أستطيع أن أؤكد أن سيرغي لافروف سيترأس الوفد الروسي خلال قمة مجموعة العشرين. لا يزال برنامج الرئيس بوتين قيد الإعداد وقد يتمكن من المشاركة بشكل افتراضي".



وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا قرار نهائي بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "قمة العشرين" في منتجع بالي بإندونيسيا.

وقال بيسكوف: "لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين، ونبحث في بعض الجوانب الاستراتيجية التخطيطية".

بوتين و"قمة العشرين"

نقلت صحيفة "فيدوموستي"، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية قوله إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".

كان بيسكوف، قد قال الأحد إنه سيتم الإعلان عن قرار بوتين بشأن المشاركة في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في الجزيرة الإندونيسية.

بيسكوف أعلن في 7 أكتوبر الماضي، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين، لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.

بوتين كشف، في أواخر أكتوبر الماضي، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي "مجموعة العشرين" و"منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك‘" المقبلتين خلال شهر نوفمبر الجاري.

تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ "آبيك"، في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتترأس تايلاند المنتدى لعام 2022، كما تستضيف جميع فعالياته، بما فيها الفعالية الرئيسية، قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.