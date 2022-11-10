الهند ترسل مسؤولا كبيرا إلى قطر للإفراج عن 8 أفراد سابقين في البحرية الهندية

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أفادت صحيفة Indian Express بأن الهند أرسلت مسؤولا كبيرا إلى الدوحة ضمن جهودها للإفراج عن 8 من أفراد البحرية الهندية السابقين المحتجزين في قطر منذ أغسطس.

وقالت “Indian Express” إن المسؤول سافر إلى الدوحة في نهاية شهر أكتوبر”، مشيرة إلى أنه مع استمرار عدم إطلاق سراح الرجال الثمانية، ظهرت المزيد من المناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة الهندية بتسريع جهود إطلاق سراحهم.

وتشير المناشدات إلى قلق متزايد بين أفراد الأسرة من أن نيودلهي لم تتمكن حتى الآن من تأمين إطلاق سراحهم، في حين أنه على مدار الأيام العشرة الماضية، كانت الهند تجري مفاوضات مع حكومة قطر، لكن لم ترد أي أنباء حتى الآن عن أي تقدم، وفق “Indian Express”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الظاهرة العالمية للتقنيات والخدمات الاستشارية، الشركة التي يعمل فيها الثمانية، تدرب البحرية الأميرية القطرية وتقدم خدمات أخرى مثل الخدمات اللوجستية وصيانة المعدات.

وعلمت السفارة الهندية في الدوحة باعتقال الثمانية في منتصف سبتمبر، بعد حوالي أسبوعين من اعتقالهم في 30 أغسطس من قبل مكتب أمن الدولة، وكالة المخابرات القطرية.

وفي نهاية سبتمبر، سمح للرجال بالتحدث إلى عائلاتهم عبر الهاتف، وفي 3 أكتوبر، منح الرجال حق الوصول إلى القنصلية، وهي زيارة قام بها مسؤول بالسفارة، وتم منح حق الوصول إلى القنصلية الثانية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ي حين أنه لا توجد معلومات عن التهم الموجهة إلى الرجال، بينما قيل إن الثمانية جميعهم موجودون في الحبس الانفرادي، وهي عقوبة غير معتادة، ومحجوزة عادة للجرائم المتعلقة بالأمن، حسب “Indian Express”.