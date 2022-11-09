أول تعليق للناتو على إعلان روسيا إعادة نشر قواتها في خيرسون

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قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه على علم بما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم حول إعادة تمركز قواتها في خيرسون، وأضاف أنه ينتظر معلومات أوفى عن الوضع على الأرض.

وسبق لقائد العملية الروسية في أوكرانيا سيرغي سوروفكين، في تقريره لوزير الدفاع سيرغي شويغو وقال اليوم: “أقترح شغل مواقع دفاعية على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر. أدرك أن هذا قرار صعب للغاية، لكننا سنحافظ بذلك على أرواح جنودنا، وهذا أهم شيء. الفعالية القتالية لتجمع القوات على الضفة اليمنى في منطقة محدودة، ولا جدوى من البقاء هناك. كما سنستفيد من القوات التي سنعيد انتشارها في العمليات الهجومية على محاور أخرى في منطقة العمليات”.

ولفت إلى أن القوات الروسية ستحافظ على خطوط ومواقع دفاعية معدة بشروط هندسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.