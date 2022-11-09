كندا تعتزم وصف الصين بأنها “قوة عالمية مزعزعة بشكل متزايد”

وقال المسؤول للوكالة إن جولي ستستخدم ظهورها في تورنتو لتعلن أن كندا ستضيف “خبراء متخصصين” بشأن الصين إلى سفاراتها في آسيا للحصول على قراءة أفضل للنوايا الصينية.

كما ستقول جولي في الخطاب إنه لا يزال يتعين على كندا التعاون مع الصين في العديد من القضايا، لا سيما بشأن تغير المناخ. لكنها ستتعهد أيضا بالتطريق إلى انتهاكات حقوق الإنسان حرية التعبير وتعميق العلاقات الاقتصادية مع تايوان.

رفضت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، اتهامات كندا لبكين بالتدخل في انتخاباتها. وقال المتحدث باسم “الخارجية الصينية”، تشاو ليجان، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو ، إنه “يجب على كندا التوقف عن إصدار تصريحات تضر بالعلاقات مع الصين، وليس للصين أي مصلحة في الشؤون الداخلية لكندا”.

ويأتي تعقيب الصين ردا على تصريحات جاستن ترودو، يوم الاثنين، عندما طُلب منه التعليق على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بكين حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 من خلال تمويل أكثر من عشرة مرشحين.