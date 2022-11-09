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رئيس "توتال اينرجي": المجموعة باقية في روسيا من أجل رفاه الأوروبيين

9
NOVEMBER
2022
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دافع الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إينرجي" TotalEnergies باتريك بويانيه، أمام البرلمان الفرنسي، عن الإبقاء على عقد الغاز الطبيعي المسال الذي أبرمته مجموعته مع روسيا، مؤكدا أنه "يخدم في المقام الأول رفاه الأوروبيين"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

ولمواجهة شح الغاز الروسي المنقول عبر خط الأنابيب، يتعين على أوروبا التي كانت تعتمد عليه بشدة، تنويع مصادر إمداداتها باللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بالاضافة إلى روسيا بشكل خاص.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إينرجي" أمام اللجنة النيابة للشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أن "هذا العقد تبرره فقط مسؤولية ايصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

وقال: "إذا واصلنا البقاء في روسيا، فذلك لأننا أبرمنا عقدًا للغاز الطبيعي المسال، وهو لصالح رفاه السكان في أوروبا ولضمان تأمين الإمدادات لأوروبا".

ولأكثر من ساعتين، وجّه البرلمانيون أسئلة لبويانيه حول مشاريعه ومصالحه الخارجية التي تثير الجدل أحياناً، كما هو الحال في روسيا علاوة على أوغندا وتنزانيا.

غير أن الرئيس التنفيذي قلل من حجم روسيا معتبراً انه "ليس مهما" بالنسبة للمجموعة التي، بحسب قوله، بإمكانها المغادرة "صباح الغد".

وقال: "منذ بداية العام انسحبنا تدريجياً من جميع المشاريع المحصورة بالداخل، ونجحنا في ذلك".

واوضح أنه "لم يبق سوى مساهمة في مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، وعقد الغاز الطبيعي المسال هذا والذي هو أوروبي".

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