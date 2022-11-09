بالفيديو.. زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا

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وقع زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا في ساعة مبكرة صباح الأربعاء.

وأفادت تقارير أولية بأن الزلزال لم يتسبب في أضرار جسيمة أو إصابات.

وشعر سكان مناطق بعيدة تصل إلى روما على الجانب الآخر من البلاد وفي مناطق فينيتو وفريولي وترينتينو الشمالية بالزلزال الذي وقع بعد السابعة صباحا بقليل.

وقال متحدث باسم وكالة الحماية المدنية الإيطالية لرويترز "ليس هناك إصابات حتى الآن"، فيما كتبت الوكالة في تغريدة على تويتر أن عمليات المراقبة مستمرة على الأرض.

وأفاد المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين بأن مركز الزلزال يبعد 35 كيلومترا عن مدينة بيزارو الساحلية في منطقة ماركي شرق البلاد وعلى عمق 7 كيلومترات.

وكإجراء احترازي، تم إغلاق المدارس في بيزارو ومدن مجاورة أخرى، وتعليق حركة السكك الحديدية التي تمر عبر بيزارو على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنها "على اتصال مستمر" بسلطات الحماية المدنية ورئيس منطقة ماركي لمتابعة التطورات.