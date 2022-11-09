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زعيم الجمهوريين يتحدث.. والنتائج مرآة لمستقبل واشنطن

9
NOVEMBER
2022
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قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الأربعاء، إن الشعب الأميركي مستعد لأغلبية جمهورية في مسار جديد نحو اقتصاد قوي.
 
وتوقع مكارثي في مؤتمر صحفي، سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب.
 
وتشير النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب إلى فوز الجمهوريين 193 مقعدا، بينما حصل الديمقراطيون على 166.
 
ويتمتع المعسكر الديمقراطي، الحزب الحاكم، بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وأغلبية أصغر في مجلس الشيوخ، وهو بالتالي في موقف دفاعي أمام الحزب الجمهوري الذي يسعى لرؤية "المد الأحمر" يجتاح واشنطن في انتخابات ستحدد نتائجها المناخ السياسي الذي سيخيم في البلاد على مدار العامين المقبلين.
 
تعليقا على الانتخابات، قال موقع "يو إس آيه توداي" الإخباري: "في حال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس فإنه سيتم الدعوة لإجراء تحقيقات مع عدد من المسؤولين الديمقراطيين، إضافة إلى محاولة عزل الرئيس".
 
الديمقراطيون عندما سيطروا على مجلس النواب عام 2019، بدأوا سلسلة من التحقيقات ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعاملاته التجارية، بما في ذلك تحقيقات حول إقراراته الضريبية، وكذلك في 2021 والدور الذي لعبه في الهجوم على الكابيتول، وهو ما يرجح أن يفعله الجمهوريون مع الرئيس جو بايدن وإدارته.
 
يبدي الجمهوريون استعدادا للقيام بالأمر ذاته إذا سيطروا على مجلس النواب العام المقبل، حيث أكدوا اعتزامهم إجراء الكثير من التحقيقات في برامج بايدن والمعاملات المالية لابنه هانتر.
 
تعهد مكارثي، الذي سيكون رئيسا لمجلس النواب في حال سيطرة الحزب الجمهوري على المجلس، بفتح تحقيق فوري في تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منتجع الرئيس السابق ترامب "مار إيه لاغو".
 
زيادة نفوذ ترامب
 
شبكة سي إن إن اعتبرت أن ترامب يعول على انتخابات التجديد النصفي هذا العام.
فوز الجمهوريين بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ أو النواب سيعود بالفائدة السياسية على ترامب سواء أكان له الفضل في تحقيق هذا الانتصار أم لا.
بعض الجمهوريين يرون أن ترامب يفكر في استخدام الانتصار الجمهوري كخلفية لإطلاق حملته الرئاسية.
الشبكة أشارت إلى أن ترامب ادعى مرارا الفضل في "صنع" عدد من المرشحين بدءا من جي دي فانس في أوهايو إلى رون ديسانتيس في فلوريدا.
يتفاخر ترامب بشكل دائم بالمرشحين الذين أيدهم للفوز في الانتخابات التمهيدية.
 
 
إذا سيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب فإن استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستكون موضع شكوك، فقد قال نواب جمهوريون في مجلس النواب إنهم سيحدون أو يوقفون التمويل لأوكرانيا.
 
النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين أكدت أن "أوكرانيا لن تتلقى أي سنت إضافي" لدعمها في ظل الحرب مع روسيا.
 
عبّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن مخاوف بلاده من تأثير أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه الحرب.
 
كييف أكدت أن أي وقف أو حتى تخفيض للمساعدات الأميركية، هو بمثابة ضربة قاصمة إلى أوكرانيا ويغير مسار الحرب بشكل كبير.
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