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زيلينسكي: روسيا دمرت مساحات ضخمة من "رئة أوكرانيا"

9
NOVEMBER
2022
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، الجيش الروسي بتدمير مساحات شاسعة من الغابات في بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو للقادة المجتمعين في قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ المصرية، إن القصف الروسي دمر 5 ملايين فدان من الغابات بأوكرانيا، في أقل من 6 أشهر.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الحرب "تدمر قدرة العالم على العمل متحدا من أجل هدف مشترك".

وأضاف أنه "لا يمكن أن تكون هناك سياسة مناخية فعالة بدون السلام على الأرض. إذا كانت الدول منشغلة بالتفكير فقط في كيفية حماية نفسها من التهديدات التي تواجهها فكيف ستفكر بمثل هذه السياسة"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع قائلا: "طالت أزمة الغذاء التي تسببت الحرب بها، البلدان التي تعاني من آثار تغير المناخ والجفاف الكارثي والفيضانات واسعة النطاق".

وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار، مما دفع دولا مثل المملكة المتحدة وألمانيا والهند وباكستان إلى حرق المزيد من الفحم الذي يعد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببا بالتلوث.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد حذر في كلمة له بقمة "كوب 27"، من أن العالم في حرب يخسرها مع استمرار انبعاث الغازات وارتفاع حرارة الأرض.

ودعا غوتيريش إلى إبرام ميثاق بين الدول المتقدمة والنامية لعدم تخطي درجات حرارة الأرض 1.5 مئوية، مشيرا إلى أن نحو 3 مليارات من الناس يعيشون في مناطق تعاني من تبعات التغيرات المناخية.

واعتبر المسؤول الدولي أن "انتهاك الطبيعة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان"، داعيا إلى وضع خطة تعاف على مدى 5 أعوام، ووقف الأرباح للشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري".

وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مؤتمر المناخ "كوب 27" الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها كوكب الأرض.

وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.

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