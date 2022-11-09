بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

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أعلن البيت الأبيض عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي بتوجيه من الرئيس جو بايدن.

جاء ذلك في خطاب وجهه بايدن لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران.

وقال: "نحن نتحدث عما يسمى باتفاقيات الجزائر المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى إطلاق سراح دبلوماسيين أمريكيين قضوا أكثر من عام في طهران كرهائن بعد عام 1979، وتنص هذه الوثائق على وجه الخصوص، على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض".

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، وكذلك الإجراءات التي تم إدخالها في ذلك الوقت لمواجهة حالة الطوارئ هذه، يجب أن تظل سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2022".