CNN: تقدم الجمهوريين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

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يتقدم الجمهوريون على الديمقراطيين في الانتخابات النصفية لمجلس النواب مع تفوق هش لهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حسب إحصاءات شبكة "سي إن إن".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن مرشحي المعارضة الجمهورية حصلوا على 162 مقعدا في مجلس النواب مقابل 102 لدى الديمقراطيين بعد فرز نحو 54% من الأصوات (بحلول الساعة الرابعة صباح بتوقيت غريتيتش).

وللسيطرة على مجلس النواب، لا بد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.

وفي مجلس الشيوخ، الذي يخضع للتنافس 35 من أصل الـ100 مقعد فيه، نال الجمهويون حتى اللحظة 44 مقعدا، والديمقراطيون 42 مقعدا.

ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهويون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

وحسب إحصاءات قناة FOX، فقد حصل الجمهوريون على 114 معقدا في النواب و43 مقعدا في الشيوخ، بينما بلغ حصاد الديمقراطيين 71 مقعدا في النواب و43 في الشيوخ.

وحسب قناة NBC، يتقدم الجمهوريون بمقعد واحد (44 مقابل 43) في الشيوخ وبـ158 مقابل 102 في النواب.

وتوقعت استطلاعات الرأي نجاح الجمهوريين، الذين كانوا أقلية في كلا المجلسين خلال العامين الماضيين.