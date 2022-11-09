"بوليتيكو": زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من واشنطن

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قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الإدارة الأمريكية ضغطت على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لكي يشطب من قائمة شروط بدء الحوار، شرط عدم التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن زيلينسكي طرح في 7 نوفمبر خمسة شروط لبدء المفاوضات مع روسيا، وضمنها لم يرد ذكر استحالة المفاوضات مع الرئيس بوتين.

وشددت الصحيفة، على أن هذا التغيير في الموقف الأوكراني، "يرتبط بشكل مباشر بتنبيه لتعليمات من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، خفف زيلينسكي مسلكه المتشدد بعد مباحثات مطولة بين كييف وواشنطن، بما في ذلك خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أوكرانيا. ونوهت الصحيفة، بأن المسؤولين الأمريكيين لم يطلبوا مباشرة من زيلينسكي تغيير موقفه من المفاوضات، لكنهم أكدوا على ضرورة استعراض كييف استعدادها لإنهاء النزاع سلميا أمام كل العالم.

وقال أحد المصادر للصحيفة، إن واشنطن لا تعتقد خلال ذلك أن المفاوضات يجب أن تبدأ على الفور.

وكان زيلينسكي طرح 5 شروط لبدء التفاوض مع روسيا هي: