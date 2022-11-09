تركيا بدأت بدفع جزء من إمدادات الغاز الروسي بالروبل

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صرح وزير الطاقة فاتح دونمز، في مقابلة مع TRT Haber بثت اليوم الثلاثاء، بأن تركيا بدأت بسداد جزء من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل.

وقال الوزير التركي في المقابلة: "كما تعلمون تم التوصل إلى اتفاق وقد بدأ بالفعل سداد جزء من المبلغ (المستحقات بالروبل). ونعتزم تكثيف عملنا في هذا الاتجاه". وأشار الوزير التركي إلى أن موسكو وأنقرة تجريان مشاورات فنية بشأن التجارة بالعملات الوطنية.

وعن مركز الغاز الروسي في تركيا، قال دونمز، إن مركز توزيع الغاز، الذي اقترحه الرئيس الروسي، سيكون في تركيا في تراقيا بالجزء الأوروبي من البلاد.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا قد أصبحت أحد المسارات الموثوقة لإمداد الغاز من روسيا، حيث يعمل "السيل التركي" بلا انقطاع.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ربع (25%) إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالعملة الروسية بالروبل، وشدد على أن أنقرة تفي بشكل موثوق بالتزاماتها بشأن عبور الغاز الروسي (إلى أوروبا).

وتعد تركيا أحد أبرز الأسواق للغاز الروسي، وتورد روسيا الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر مسارين "السيل التركي" و"السيل الأزرق".