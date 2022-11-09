رئيس الوزراء العراقي يطالب بوقف الهجمات التركية على بلاده

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة إيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي في بغداد، إنّ لدى بلاده “ثلاثة ملفات مع تركيا وهي: الأمن والاقتصاد، والمياه”، مشيراً إلى تبادل تجاري بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.

وأكد الرئيس العراقي أنّه “يجب أن تُحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية”، مضيفاً أنّ “ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً”.

يذكر أن قصفاً تركياً استهدف، في تموز/يوليو الماضي، منتجعاً سياحياً بمحافظة دهوك شمالي العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحاً، وعلى إثر ذلك قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، استدعاء السفير التركي لدى بغداد، كما قرر تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا.