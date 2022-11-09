المغرب يستعد لاحتضان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الوزراء جميع المراحل التي مرت الاستعدادات والمتبقي منها، وكذا مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات. حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين ذوي الصلة.

تعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص.

كما يحضر ممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من القضايا الراهنة.