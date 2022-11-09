المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر

وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر”.

عرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.