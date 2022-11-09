المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر

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أكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر”.
عرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية إنه من المقرر نقل 3 مليارات يورو أخرى إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من حزمة مايو/ أيار للمساعدة المالية الكلية.
ولا يزال تخصيص 3 مليارات أخرى من هذه الحزمة غير منسق.