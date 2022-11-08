كييف: جنود روس بملابس مدنية في منازل خيرسون

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اتهمت أوكرانيا، روسيا، أمس الاثنين، بنهب المنازل الخالية في مدينة خيرسون جنوب البلاد، واحتلالها عبر إرسال جنود بملابس مدنية استعداداً لمعارك شوارع فيها. ووصفت كييف إخلاء المنطقة بأنه «ترحيل قسري، وجريمة حرب».

من ناحية ثانية، أعلنت أوكرانيا، أنها تسلمت أنظمة دفاع جوي متطورة جديدة من دول غربية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عبر «تويتر»: «وصلت أنظمة الدفاع الجوي (ناسامس) و(أسبيد) إلى أوكرانيا». وأضاف: «هذه الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجالنا (الجوي) أكثر أماناً».

في غضون ذلك، أحجم الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تأكيد تقرير نشرته صحيفة أميركية عن اتصالات سرية جرت بين موسكو وواشنطن، وقال إن «لا شيء لدينا لنقوله عن هذا التقرير». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كتبت أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أجرى اتصالات من وراء الكواليس مع كبار المسؤولين الروس، في محاولة لتقليل فرص نشوب صراع أوسع حول أوكرانيا، وتحذير روسيا مجدداً من مخاطر استخدام أسلحة نووية.