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زيلينسكي: العالم لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة

8
NOVEMBER
2022
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مداخلة مصورة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ أن الأرض "لا يمكنها تحمل طلقة نارية واحدة" متهما روسيا بأنها صرفت العالم عن "تحركات جماعية" ضرورية لمكافحة الاحترار، على ما اوردت طوكالة الصحافة الفرنسية".

وأكد زيلنسكي في ختام قمة لقادة الدول والحكومات في إطار مؤتمر كوب27 في مصر "ما زال البعض يعتبر أن التغير المناخي مجرد كلام وتسويق وليس تحركا فعليا. وهؤلاء الأشخاص يمنعون تحقيق الأهداف المناخية".

ومضى يقول: "هؤلاء الأشخاص يهزأون وهم جالسون في مكاتبهم من الذين يكافحون من أجل انقاذ الحياة على الكوكب فيما يدعمون علنا التحرك للدفاع عن الطبيعة". وأضاف في كلمة بالانكليزية "هؤلاء الأشخاص يشنون حروب العدوان في حين أن الكوكب لا يمكنه تحمل طلقة نارية واحدة لأنه في حاجة إلى تحرك جماعي".

ورأى زيلينسكي أنه "لا يمكن للسياسة المناخية أن تكون فعالة من دون سلام على الأرض لأن الدول تفكر فقط بحماية نفسها من التهديدات الناجمة وبخاصة عن العملية العسكرية الروسية"، مشيرا إلى الأزمات الغذائية وتلك المتعلقة بالطاقة وإعادة العمل بمئات المحطات العاملة على الفحم.

وأكد "يجب وقف اولئك الذين من خلال حربهم غير المشروعة يقضون على قدرة العالم على العمل بشكل موحد من أجل تحقيق هدف مشترك".

وتحدث خصوصا عن قضاء العملية العسكرية الروسية على غابات أوكرانية، ودعا العالم إلى دعم إقامة "منصة عالمية لتقييم تأثير التحركات العسكرية على المناخ والبيئة". وسيناقش هذا الموضوع خلال حدث تنظمه أوكرانيا في إطار كوب27.

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