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إيران: أعمال الشغب كانت بتنفيذ إسرائيلي وإعلام بريطاني وتمويل سعودي

8
NOVEMBER
2022
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قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إنّه "في الأحداث الأخيرة كانت يد الكيان الصهيوني أكثر وضوحاً في التنفيذ، ويد البريطانيين أكثر وضوحاً في الدعاية الإعلامية ويد النظام السعودي أكثر وضوحاً في الدعم المالي".

ولفت إسماعيل خطيب إلى أنّ "السعودية قدمت الدعم المالي الكامل لمعرض برلين الفاسد في مجال الدعاية وإنشاء المساحات وتأجير معدات التصوير وتوفير التسهيلات لوجود الصحفيين والأطعمة الموزعة وما إلى ذلك".

وأضاف: "لن ندعم الأعمال الإرهابية كبريطانيا أبداً، لكن لن يكون لدينا التزام بمنع انعدام الأمن في هذه البلدان، لذلك ستدفع بريطانيا ثمن أفعالها في زعزعة الامن الإيراني".

وتابع وزير الأمن: "تعتبر الأجهزة الأمنية الإيرانية شبكة إيران انترناشيونال منظمة إرهابية وسيكون عناصرها مطلوبين من قبل وزارة الامن، و يعتبر أي نوع من الاتصال مع هذه المنظمة الإرهابية دخولاً إلى المجال الإرهابي وتهديداً للأمن القومي الايراني".

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