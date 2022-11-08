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إكتشاف مذهل في إيطاليا: العثور على أكثر من 20 تمثالا من البرونز في توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة

8
NOVEMBER
2022
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عثر علماء الآثار في إيطاليا على أكثر من 20 تمثالا من البرونز محفوظة في شكل بديع في أحواض استحمام ساخنة في منطقة توسكاني يعود تاريخها إلى العصور الرومانية القديمة، في ما يصفه الخبراء بأنه اكتشاف "استثنائي"، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وعثر على التماثيل خلال الأسبوعين الماضيين في سان كاشانو دي بانيه، وهي بلدة واقعة فوق تل على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الشمال من روما حيث كان علماء الآثار يستكشفون الأطلال القديمة على مدى ثلاثة أعوام الماضية.

وقال جاكوبو تابولي الأستاذ المساعد في جامعة الأجانب في سيينا والذي يقود المشروع الأثري لرويترز اليوم الثلاثاء "إنه اكتشاف مذهل واستثنائي". وأضاف أن التماثيل، التي تقول وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن عمرها 2300 عام، مغطاة بما يقارب 6 آلاف عملة برونزية وفضية وذهبية، وساهمت المياه الساخنة في سان كاشانو في الحفاظ عليها "تقريبا مثلما كانت عليه".

وقال العالم الخبير في الآثار الإيطالية، إن فريقه عثر على 24 تمثالا كبيرا، بالإضافة إلى بضعة تماثيل صغيرة، وأضاف أن الشيء غير المعتاد هو أنها مصنوعة من البرونز وليس من الطين.

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