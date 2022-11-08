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لافروف: الغرب يزعزع استقرار العلاقات الدولية للحفاظ على هيمنته

8
NOVEMBER
2022
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لفت وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى ان التحالف الغربي بقيادة واشنطن يزعزع استقرار العلاقات الدولية في محاولة للحفاظ على هيمنته، بينما تتطلع روسيا ودول أخرى لتشكيل نظام عالمي عادل.

جاء ذلك في رسالة وجهها لافروف للمشاركين في ندوة دولية حول قضايا الأمن العالمي نظمها حزب “روسيا الموحدة”، وتلا نصها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء.

وقال لافرف في رسالته: “لا يزال الوضع في العالم متوترا للغاية. والسبب الرئيسي يتمثل في المحاولات المستمرة للتحالف الغربي الأمريكي لتفادي الخسارة النهائية لقيادته العالمية، على أمل الاستمرار في حل مشاكل تنميته على حساب الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن “المفهوم الاستعماري الجديد للنظام العالمي” الذي يروج له الأمريكيون وحلفاؤهم، “يتناقض” مع مصالح معظم الدول التي تبدي الاهتمام بتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وإضفاء صفة الديمقراطية الحقيقة للعلاقات لدولية”.

وشدد لافروف على أن “روسيا تنطلق بحزم من حقيقة أن العالم الذي تضمن فيه حرية حقيقية للنماذج السياسية والاجتماعية والاقتصادية (المختلفة)، يوفر فرصا أكثر بكثير للتنمية الديناميكية والازدهار”.

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