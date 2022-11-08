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أسهم أوروبا تتراجع..

8
NOVEMBER
2022
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تراجعت الأسهم الأوروبية، في بداية تعاملات الثلاثاء، وتصدرت شركات التعدين موجة الانخفاضات وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، فضلا عن توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة التي ستحدد من سيكون له السيطرة على الكونغرس.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش. وانخفض المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية 0.8 بالمئة، مقتفيا أثر أسعار المعادن الأساسية مع تلاشي الآمال في أن تخفف الصين سياستها الصارمة المعروفة باسم صفر كوفيد.

وهبطت أسهم عمالقة السلع الفاخرة، بما في ذلك إل.في.إم.إتش وهيرميس إنترناشونال 0.9 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وتترقب الأسواق حالياً انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في وقت لاحق الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون فوز الجمهوريين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال حدوث خلافات بين الكونغرس والإدارة. وقد يستغرق إعلان النتائج النهائية عدة أيام.

وقفز سهم باندورا 7.5 بالمئة ليكون الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة الدنماركية لتصنيع المجوهرات أن مبيعاتها في الربع الثالث جاءت أعلى بقليل من التوقعات.

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