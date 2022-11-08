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العالم بانتظار “قمر الدم” اليوم

8
NOVEMBER
2022
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يشهد العالم اليوم الثلاثاء، خسوفاً قمرياً كاملاً، يعرف باسم “قمر الدم”، والذي لن يتكرر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمثّل فرصة نادرة لرصده.

وهذا الخسوف الكلي الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في أيار، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025.

وسيكون الخسوف الكلي للقمر مرئياً في أنحاء أميركا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

وبالإجمال سوف يستمر ظهوره نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحا حتى 6:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الوقت الذي تمر فيه الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

ويظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

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