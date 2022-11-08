ترمب يقول إنه سيصدر «إعلاناً هاماً جداً» في 15 نوفمبر

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن «إعلاناً هاماً جداً» سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.



وترمب الذي لم يقر أبداً بحقيقة خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، ألمح على مدى شهور عن استعداده لدخول هذا المعترك مجدداً.



وتوجه ترمب إلى جمهور حاشد في أوهايو عشية الانتخابات النصفية التي ستحدد من سيهيمن على الكونغرس قائلاً «دون التقليل من أهمية الانتخابات الهامة جداً بل المصيرية غداً (...) سوف أقوم بإعلان هام جداً الثلاثاء، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالاستناد إلى الرسالة التي بعث بها الاسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال بأنه «يرجح جداً جداً جداً بأنه سيفعل ذلك مجدداً»، يمكن البناء على ذلك لتوقّع تأكيده (الثلاثاء) المقبل نيته الترشح للرئاسة.