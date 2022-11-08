رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أنه سيثير قضية الناشط علاء عبد الفتاح مع السيسي

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيثير خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لاحقا اليوم الاثنين”، قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام.

وقال سوناك للصحفيين: “آمل أن أرى الرئيس السيسي في وقت لاحق اليوم، وبالتأكيد سأثير معه هذا الموضوع..هذه مسألة لا تريد المملكة المتحدة وحدها أن يتم حلها، بل العديد من الدول كذلك”.

وفي إطار هذا الملف، بدأت ثلاث صحفيات مصريات اليوم الاثنين اضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن الناشط السياسي الأشهر في مصر الذي امتنع عن شرب الماء منذ انطلاق أعمال مؤتمر المناخ “كوب27” أمس الأحد في شرم الشيخ والذي يشارك فيه سوناك.

وقالت ايمان عوف ومنى سليم ورشا عزب في “فيسبوك”: “بدء اضرابنا عن الطعام في مقر نقابتنا، نقابة الصحافيين المصريين، تضامنا مع اضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي يصارع الموت الآن وتضامنا مع كل معتقلي الرأي في مصر”.

وأوضحت منى سليم لـ”فرانس برس” قائلة: “نتوقف عن تناول الطعام لأن علاء عبد الفتاح يواجه خطر الموت”.

وتابعت: “نطالب باطلاق سراح كل سجناء الرأي”، الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بـ60 ألفا.

وكان ريشي سوناك قد كتب بوقت سابق في رسالة وجهها إلى شقيقة علاء عبد الفتاح، سناء سيف: “مشاركة المملكة المتحدة في كوب 27 تمثل فرصة جديدة للتطرق إلى قضية شقيقك مع السلطات المصرية”، مؤكدا أن “أن علاء عبد الفتاح يظل أولولية للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الانسان وكمواطن بريطاني”.