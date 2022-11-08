living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أنه سيثير قضية الناشط علاء عبد الفتاح مع السيسي

8
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيثير خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لاحقا اليوم الاثنين”، قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام.

وقال سوناك للصحفيين: “آمل أن أرى الرئيس السيسي في وقت لاحق اليوم، وبالتأكيد سأثير معه هذا الموضوع..هذه مسألة لا تريد المملكة المتحدة وحدها أن يتم حلها، بل العديد من الدول كذلك”.

وفي إطار هذا الملف، بدأت ثلاث صحفيات مصريات اليوم الاثنين اضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن الناشط السياسي الأشهر في مصر الذي امتنع عن شرب الماء منذ انطلاق أعمال مؤتمر المناخ “كوب27” أمس الأحد في شرم الشيخ والذي يشارك فيه سوناك.

وقالت ايمان عوف ومنى سليم ورشا عزب في “فيسبوك”: “بدء اضرابنا عن الطعام في مقر نقابتنا، نقابة الصحافيين المصريين، تضامنا مع اضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي يصارع الموت الآن وتضامنا مع كل معتقلي الرأي في مصر”.

وأوضحت منى سليم لـ”فرانس برس” قائلة: “نتوقف عن تناول الطعام لأن علاء عبد الفتاح يواجه خطر الموت”.

وتابعت: “نطالب باطلاق سراح كل سجناء الرأي”، الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بـ60 ألفا.

وكان ريشي سوناك قد كتب بوقت سابق في رسالة وجهها إلى شقيقة علاء عبد الفتاح، سناء سيف: “مشاركة المملكة المتحدة في كوب 27 تمثل فرصة جديدة للتطرق إلى قضية شقيقك مع السلطات المصرية”، مؤكدا أن “أن علاء عبد الفتاح يظل أولولية للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الانسان وكمواطن بريطاني”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout