عمال النقل في إسبانيا يعلنون الإضراب المفتوح

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أفادت وكالة أنباء “RTVE”، اليوم الاثنين، بأن العاملين في قطاع الشاحنات في إسبانيا سيضربون إلى أجل غير مسمى اعتبارا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويشرف على الإضراب المنبر الوطني لحماية قطاع النقل، ويقوم بتنظيمه، حيث يعارض أعضاؤه الارتفاع الكبير بأسعار الوقود في البلاد.
واتفقت المؤسسات والنقابات العمالية على هذا القانون مع الحكومة في مارس/ آذار الماضي من هذا العام الجاري، بعد أن أضربت شركات الشحن في البلاد لمدة 20 يوما.
أدى إضراب العمال السابق والاحتجاجات في قطاع النقل والشاحنات إلى حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في جميع أنحاء إسبانيا.
وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار يستمر في التأثير بشكل كبير على الوضع المالي لمواطني إسبانيا.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تقطع سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن العقوبات.