عمال النقل في إسبانيا يعلنون الإضراب المفتوح

ويشرف على الإضراب المنبر الوطني لحماية قطاع النقل، ويقوم بتنظيمه، حيث يعارض أعضاؤه الارتفاع الكبير بأسعار الوقود في البلاد.

واتفقت المؤسسات والنقابات العمالية على هذا القانون مع الحكومة في مارس/ آذار الماضي من هذا العام الجاري، بعد أن أضربت شركات الشحن في البلاد لمدة 20 يوما.

أدى إضراب العمال السابق والاحتجاجات في قطاع النقل والشاحنات إلى حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في جميع أنحاء إسبانيا.