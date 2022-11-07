رقم قياسي عالمي.. يانصيب "باوربول" يناهز ملياري دولار

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ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي للسحب الذي يجرى الاثنين إلى 1,9 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي، بعد غياب أي رابح تتطابق تذكرته مع الأرقام التي أسفر عنها سحب السبت.

وأوضح المنظمون أن الجائزة الكبرى في سحب الاثنين ستكون 1,9 مليار دولار نظراً إلى عدم تضمن أي تذكرة الأرقام الخمسة 28 و45 و53 و56 و69 والرقم الإضافي "باوربول".

إلا أن 16 شخصاً استطاعوا رغم ذلك مطابقة الأرقام الخمسة الأولى في سحب السبت (أي من دون رقم "باوروبول" الإضافي)، ما يعني أن كلاً منهم سيحصل على مليون دولار. وكانت قيمة الجائزة الكبرى السبت 1,6 مليار، وهو أصلاً رقم قياسي.

ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً نسبة واحد على 292,2 مليونًا، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

ويمثل مبلغ 1,6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تُدفع جائزته في 30 قسطاً خلال 29 عاماً.

أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782,4 مليون دولار.

واياً كانت الصيغة التي يختارها، ستؤدي الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ الذي يفوز به.

وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1,586 مليار دولار، اعتُبر يومها "جائزة القرن".