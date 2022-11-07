وأعلن المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

 واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.