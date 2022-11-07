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أعلنت السعودية اليوم الاثنين عن نجاة طاقم طائرة مقاتلة من طراز "أف-15 إس" إثر تحطمها أثناء قيامها بمهمة تدريبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد السادس من نوفمبر الجاري، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "أف -15 إس" نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لـقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.