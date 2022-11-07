A + A -

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، أن الصين سجلت 5643 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، من بينها 569 إصابة مصحوبة بأعراض و5074 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 4610 إصابات من بينها 588 ظهرت عليها أعراض و4022 بدون أعراض، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) سجل بر الصين الرئيسي 264 ألفاً و123 إصابة بفيروس «كورونا» مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 41 حالة مصحوبة بأعراض و18 بدون أعراض، مقارنة مع 43 حالة مصحوبة بأعراض وست حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، في حين رصدت حالتين بدون أعراض، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.