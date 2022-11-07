قلق أميركي من تنامي العنف السياسي عشية الانتخابات النصفية

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عند الساعة الثانية و31 دقيقة فجراً من الـ28 من أكتوبر (تشرين الأول)، تسلّل دايفيد ديباب البالغ من العمر 42 عاماً إلى داخل منزل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ودخل غرفة نومها ليجد زوجها بول ويوقظه صائحا بعنف: «أين هي بيلوسي؟».



كانت خطته، بحسب تقرير الشرطة، احتجاز رئيسة المجلس «ليتحدث معها». وإذا ما أخبرته الحقيقة، كان سيطلق سراحها، أما إذا «كذبت»، فكان «سيكسر ركبتيها كي تذهب إلى الكونغرس على كرسي متحرك ليثبت للآخرين أن أعضاء الكونغرس يتحملون مسؤوليات أفعالهم».



وعلى الرغم من أن خطة المقتحم فشلت لأن رئيسة المجلس لم تكن في المنزل، إلا أن حادثة الاعتداء على زوجها بمطرقة سلّطت الضوء على تنامي العنف السياسي في الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة. فبحسب أرقام لشرطة الكابيتول، تزايدت التهديدات المحدقة بأعضاء الكونغرس من 3,939 في 2017 إلى 9,625 في 2021، وهي أرقام تدل على تصاعد كبير في لجوء بعض الأميركيين إلى العنف لصالح أجندة سياسية معينة. وتظهر استطلاعات الرأي أن 1 من أصل 4 أميركيين يعتبرون أن العنف «مبرر ضد الحكومة». ويشير استطلاع لمشروع أجري بعد أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 أن ربع الأميركيين يعتقدون أن استعمال العنف ضد الحكومة «مقبول أحياناً»، مع الإشارة إلى أن نسبة المحافظين والليبراليين متعادلة في هذا الرأي، بحسب الاستطلاع.

تصاعد العنف



وعلى الرغم من تسليط الضوء على التهديدات التي تواجه الديمقراطيين خاصة بعد أحداث الاقتحام، فإن العنف السياسي لا يفرق بين الحزبين، إذ تعرض الجمهوريون بدورهم إلى تهديدات واعتداءات، كانت آخرها محاولة لطعن النائب الجمهوري لي زيلدن خلال حدث انتخابي في يوليو (تموز) بنيويورك.



ودفعت الأجواء السياسية المحمومة في موسم انتخابي تفاقمت فيه حدة الاستقطابات السياسية، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحديث عن قضية العنف السياسي على بعد أمتار من مبنى الكابيتول. فقال في كلمة الأسبوع الماضي: «هذا الترهيب، والعنف ضد الديمقراطيين والجمهوريين ومسؤولين غير حزبيين بسبب قيامهم بواجبهم فحسب، هو نتيجة لأكاذيب قيلت بهدف الربح والقوة. أكاذيب عن مؤامرات، أكاذيب كررت بشكل مستمر لخلق موجة من الغضب والكراهية والعنف». وأضاف بايدن بلهجة تحذيرية: «في هذه اللحظات، يجب أن نواجه الأكاذيب بالحقيقة، فمستقبل أمتنا يعتمد على ذلك».



بدورها، علقت رئيسة مجلس النواب، الجمعة، على الهجوم الذي تعرض له زوجها، متوجهة إلى الأميركيين بالقول: «يجب ألا نخاف، يجب أن نكون شجعانا». وقالت الزعيمة الديمقراطية في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: «جعلني ذلك (الهجوم) أدرك الخوف الذي يشعر به بعض الناس مما يحدث في الخارج»، مشيرة إلى أن هذا الخوف يشعر به موظفو مراكز الاقتراع خصوصا، وسكان الولايات المتحدة عموما.



وتابعت بيلوسي: «الرسالة واضحة. هناك أسباب تدعو إلى القلق. لكن لا يمكننا أن نخاف، علينا التحلي بالشجاعة». وتنهدت قائلة إن «الطريق سيكون طويلا»، مؤكدة أن زوجها «سيكون بخير».

مسؤولية مشتركة



وينعكس هذا الواقع الذي يتحدث عنه بايدن على آراء الأميركيين الذين باتوا يتخوفون من تزايد العنف السياسي، إذ أعرب 88% منهم عن القلق من أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى زيادة مخاطر العنف «المولّد سياسياً» في البلاد.



واعتبر 63% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع للرأي لشبكة «إي بي سي» مع صحيفة «واشنطن بوست» أنهم «قلقون جداً» من الوضع الراهن. لكن النقطة الأبرز في الاستطلاع، هو أنّه أظهر تعادلاً في توجيه اللوم للحزبين، إذ قال 31% إن الحزب الجمهوري يتحمل المسؤولية في تصاعد العنف السياسي، مقابل 25% من الذين لاموا الحزب الديمقراطي، فيما اعتبر 32% أن الحزبين يتحملان المسؤولية.



واللافت للاهتمام أن هذه الأرقام تزامنت مع تقرير للوكالات الفيدرالية الأميركية حذّر من تصاعد التهديد من قبل المتشددين المحليين في الأسابيع المقبلة. ووجّه التقرير المؤسسات الفيدرالية لالتزام الحذر في فترة الانتخابات وما بعدها، مشيراً إلى أنها ستنجم على الأرجح من «مهاجمين فرديين» بدلاً من مجموعات متشددة منظمة. وحدد الأسباب بادعاءات التزوير بالانتخابات والإجهاض.



ويتخوف المسؤولون في ولايات من حضور مسلح للناخبين خارج مراكز الاقتراع. وفي مقدّمتها ولاية أريزونا حيث سبق أن حضر مدنيون مسلحون إلى مراكز الاقتراع المبكر «للإشراف على عملية التصويت». ويشجّع بعض المرشحين الجمهوريين مناصريهم على مراقبة صناديق الاقتراع، كالمرشح لمنصب سكرتير الولاية مارك فينشمان، الذي قال في حملته الانتخابية لمناصريه: «أنتم المسؤولون عن الحفاظ على انتخاباتكم، أنتم وليس أنا… يجب أن تحضروا إلى مراكز الاقتراع، يجب ألا تتركوا هذا الأمر للآخرين». وذلك في إشارة للموظفين الحكوميين الذين يشرفون على العملية الانتخابية.