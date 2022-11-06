رئيسة الحزب الجمهوري تؤكد أن مرشحي حزبها سيقبلون بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية

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أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال أن مرشحي حزبها لانتخابات التجديد النصفي المقبلة سيقبلون بالنتائج سواء فازوا أم لا، بينما يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب تدقيقا في إصراره على إنكار نتائج العملية الانتخابية الأميركية.

وأعربت ماكدانيال عن اعتقادها بوجود "زخم جيد" لدى الجمهوريين يمكنهم من استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات الثلاثاء، ما سيؤدي في حال حدوثه الى إعاقة عمل الرئيس جو بايدن خلال النصف الثاني من ولايته.

وقالت ماكدانيال في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان" عن العملية الانتخابية إن الجمهوريين "يريدون ضمان أن تجري بشكل نزيه وشفاف، وبعد ذلك نترك العملية تأخذ مجراها ونقبل بالنتائج".

وعندما سئلت بشكل مباشر إن كان جميع المرشحين الجمهوريين سيقبلون بالنتائج حتى في حال خسارتهم، أجابت "سيقبلون".

ويؤيد مئات من المرشحين الجمهوريين لانتخابات الأسبوع المقبل مزاعم ترامب التي لا دليل عليها عن التزوير عام 2020، وهناك عدد منهم أيضا يشكك بالنتائج المرتقبة بعكس تصريحات ماكدانيال المطمئنة، وفق ما ذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".