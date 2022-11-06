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"طالبان" ترد على تصريحات بايدن حول أن أفغانستان "مكان نسيه الله"

6
NOVEMBER
2022
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انتقدت حكومة "طالبان" بشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن وصف أفغانستان بأنها "مكان نسيه الله"، كما تعهدت بإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب دون أي دعم خارجي.

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد بمؤتمر صحفي في كابل: "أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات يفعلون ذلك من منطلق إحباطهم وحسدهم لأفغانستان".

وأشار مجاهد إلى عودة السلام والاستقرار إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة، قائلا إن الأفغان "يمضون حياتهم اليومية بشكل طبيعي".

وأضاف مجاهد أن طالبان لا تحتاج إلى دعم من الدول الأخرى لإعادة بناء البلاد، مؤكدا أن الأفغان "قادرون" على القيام بذلك بأنفسهم. 

واستطرد: "ومع ذلك، فإن هدفنا، وكذلك حاجتنا، هو السعي إلى علاقات دبلوماسية أفضل وجديرة بالثقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا". 

وتابع: "نرحب بالاتصالات والتفاعلات المشروعة مع أي دولة من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة"، لافتا إلى أن ممثلي حكومته في ارتباطاتهم الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا مرارا وتكرارا على الحاجة إلى بناء علاقات "بناءة" لتمكين الجانبين من معالجة الاهتمامات المشتركة.

في تصريحات جديدة مثيرة للجدل، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان بأنها "مكان نسيه الله".

 

روسيا اليوم
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