living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيمانويل ماكرون يتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ الدولية

5
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن قصر الإليزيه يوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر في وقت أبكر مما كان مقررا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27” في شرم الشيخ.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية “في ضوء إلغاء بدء السباق “طريق روم” في نهاية هذا الأسبوع سيتوجه الرئيس للمشاركة في “كوب 27″ يوم الأحد بعدما كان مقررا أن يذهب الاثنين”.
وأرجئ انطلاق السباق الشهير الذي كان مقررا الأحد في سان مالو في اتجاه غوادلوب، إلى الثلاثاء أو الأربعاء بسبب الطقس.
وأشارت الرئاسة إلى أن “الرئيس لن يتمكن من حضور انطلاق السباق الأسبوع المقبل بسبب التزامات سابقة”.
وفي مقطع فيديو نُشر صباح السبت على “تويتر”، دعا ماكرون مواطنيه إلى طرح أسئلتهم عليه بشكل مباشر وتقديم أفكارهم حول “التحدي البيئي” الذي يواجهه العالم، من خلال إضافة تعليق على رسالته أو عن طريق نشر مقاطع فيديو بأنفسهم.
وأكد أنه ينتظر أسئلتهم في ما يتعلق بالغذاء والسكن والمواصلات والطاقة، مشيرا إلى أنه سيجيب عليها الأسبوع المقبل بطريقة مباشرة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout