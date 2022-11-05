بريطانيا تصنّف الهجوم على مركز المهاجرين عملاً إرهابياً

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أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الهجوم الذي استهدف مركزا لاستقبال المهاجرين في دوفر قبل أسبوع، كان “عملا إرهابيا”.

واليوم السبت أيضا، قال المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تيم جايكس في بيان: “بعد استعراض الأدلّة التي تمّ جمعها حتى الآن، وبينما تشير عناصر مهمّة إلى أنّ الصحّة العقلية (للمشتبه به) هي بالتأكيد أحد العوامل، فإنني مقتنع بأنّ أفعال المشتبه به كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بالتطرّف الإيديولوجي، وهو ما يتوافق مع تعريف العمل الإرهابي”.

بعد ذلك، تم العثور على المشتبه به، المدعو أندرو ليك، ميتاً في سيارته. وأشارت الصحافة البريطانية بدورها إلى أنه “أنهى حياته”، الأمر الذي لم تؤكده السلطات.

يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أسبوع صعب بالنسبة للحكومة التي تخضع لضغوطات في إطار إدارتها لمسألة تدفّق المهاجرين، في ظلّ الكشف عن مركز استقبال مانستون المكتظ بأكثر من 4 آلاف شخص في مكان تقّدر سعته بـ1600 شخص فقط.