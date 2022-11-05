سابقة تاريخية في بلد عربي.. كنيس يهودي في الحرم الجامعي!

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أصبح المغرب أول دولة عربية وإسلامية على الإطلاق تفتتح كنيساً يهودياً في إحدى جامعاتها، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه تم بناء الكنيس داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، مضيفة أنه بني إلى جوار مسجد

ويأتي افتتاح الكنيس بفضل جهود جمعية ميمونة، وهي منظمة مغربية غير ربحية أسسها مسلمون وتهدف إلى تعزيز التراث اليهودي في البلاد والاتحاد السفاردي الأميركي، وهو منظمة يهودية مقرها نيويورك.

وقال مؤسس جمعية ميمونة المهدي بودرة إن بناء الكنيس اليهودي داخل حرم جامعي في العالم العربي لأول مرة على الإطلاق وبجوار مسجد جديد يعتبر مثالا على التعايش بين الطوائف داخل المغرب.