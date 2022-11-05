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إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة

5
NOVEMBER
2022
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أقر وزير الخارجية الإيراني، اليوم (السبت)، لأول مرة، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيّرة، وأصرّ على أن نقل هذه المعدات جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا - التي شهدت قيام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع بقصف كييف.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد أشهر من الرسائل الغامضة من إيران بشأن شحنة الأسلحة، حيث ترسل روسيا الطائرات المسيّرة لقصف البنية التحتية للطاقة والأهداف المدنية في أوكرانيا، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال أمير عبد اللهيان للصحافيين بعد اجتماع في طهران: «قدمنا عدداً محدوداً من الطائرات دون طيار لروسيا قبل أشهر من حرب أوكرانيا».

وفي السابق، نفى مسؤولون إيرانيون تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، المزاعم بأنها «لا أساس لها على الإطلاق»، وكرر موقف إيران الحيادي في الحرب. وقد دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مجلس الأمن، الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتحقيق في استخدام روسيا لطائرات إيرانية دون طيار لمهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

ومع ذلك، تفاخر «الحرس الثوري» الإيراني بشكل غامض بتقديم طائرات دون طيار لبعض القوى العظمى في العالم. وقد أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي بفاعلية الطائرات دون طيار الإيرانية، وسخر من غضب الغرب بشأن خطرها.

وفي أثناء اعترافه بالشحنة، زعم أمير عبد اللهيان، اليوم، أن إيران كانت غافلة عن استخدام طائراتها دون طيار في أوكرانيا. وقال إن بلاده ما زالت ملتزمة بوقف الصراع.

وأوضح: «إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات إيرانية دون طيار في الحرب، فعليها تزويدنا بها... إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات إيرانية دون طيار في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية».

 

الشرق الأوسط
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