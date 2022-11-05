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الذهب يحقق أعلى ارتفاع أسبوعي منذ نهاية تموز

5
NOVEMBER
2022
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قفزت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة خلال تعاملات الجمعة مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وخلال جلسة الجمعة، زاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو 3.2 بالمئة إلى 1681.87 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس 2.25 بالمئة خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض مؤشر الدولار 1.8 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأميركي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنه سيقلل قريبا حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة لمنح الاقتصاد الوقت اللازم لاستيعاب أسرع وتيرة في تشديد السياسة النقدية منذ 40 عاما.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 6.9 بالمئة إلى 20.80 للأوقية، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 8.3 بالمئة. وزاد البلاتين 4.3 بالمئة إلى 957.97 دولار، وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 1869.62 دولار.

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