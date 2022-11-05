بالفيديو- رصد بقايا نجم عملاق انفجر في الفضاء قبل 11 ألف عام

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كشف مرصد الفضاء الأوروبي (ESO) عن صورة أظهرت بقايا “شبحية” في الفضاء السحيق.

وتعود تلك الصورة إلى انفجار نجم عملاق أنتج نسيجا من الألوان والأمواج قبل نحو 11 ألف عام، ولم يتبق منه سوى التركيبة الرقيقة للسحب الوردية والبرتقالية.

وتم التقاط الصورة، المتكونة من 554 مليون بكسل، باستخدام مقراب المسح الفلكي من التلسكوب الكبير جدا “VLT”، التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي “ESO’s”، والواقع في جبل البارانال في تشيلي.

وتوفر الصورة الجديدة عرضا تفصيليا للغاية لبقايا المستعر الأعظم “الشراع” (Vela)، والذي سمي كذلك نسبة إلى كوكبة الشراع الجنوبية (constellation Vela).

وتبتعد السحب الغازية الوردية والبرتقالية عن الأرض بمسافة 800 سنة ضوئية، ما يجعلها واحدة من أقرب بقايا المستعرات الأعظمية إلى كوكبنا.

وتقدر مسافة السنة الضوئية بنحو 6 تريليون ميل.

وبعد أن انفجر النجم، تم طرد طبقاته الخارجية في الغاز المحيط، ما أدى إلى إنتاج خيوط الغاز المتوهجة المذهلة، والتي تتألق بسبب الحرارة الناتجة عن موجات الصدمة.