أدميرال أميركي يحذر: الصين تطور أسلحة نووية أسرع منا بكثير

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حذر الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية الأميركي، من أن الصين تطور أسلحة نووية أسرع بكثير من بلاده.

وفيما دق مسؤولو البنتاغون ناقوس الخطر بشأن الحشد العسكري الصيني وتطوير الأسلحة النووية لسنوات، فإن تعليقات ريتشارد تصور الوضع على أنه أكثر خطورة مما صرح به المسؤولون الآخرون علنا.

وقال الأدميرال تشارلز ريتشارد: "بينما أقوم بتقييم مستوى ردعنا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء..إنها تغرق ببطء، لكنها تغرق، لأنهم في الأساس يضعون القدرة في المجال أسرع مما نحن عليه".

كما وصف ريتشارد تطوير برنامج الأسلحة النووية الصيني بأنه "مشكلة على المدى القريب".

وأردف: "مع استمرار هذه المنحنيات، لن يهم مدى جودة خطة التشغيل لدينا أو مدى جودة قادتنا، أو مدى جودة قواتنا..لن يكون لدينا ما يكفي منهم، وهذه مشكلة قريبة المدى للغاية".

وأدلى ريتشارد بهذه التصريحات خلال محاضرة في الندوة السنوية لرابطة الغواصات البحرية يوم الأربعاء الماضي، فيما نشرت تعليقاته في مقال إخباري بوزارة الدفاع يوم أمس الجمعة.