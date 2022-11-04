وزارة الدفاع الصينية: الجيش يستعد للحرب ويرفض إنفصال تايوان

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، أن "الجيش الصيني يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة انفصال تايوان".

وأوضح في بيان، أن "تايوان هي تايوان الصينية، وقضيتها شأن داخلي للصين ولا نتسامح مع أي تدخل خارجي. وفي الوقت الحالي، تعمل الولايات المتحدة باستمرار على إضعاف مبدأ "الصين الواحدة"، وشدد على أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية".

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال، في وقت سابق، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان.

وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في 3 آب، على الرغم من احتجاجات بكين. ونأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بنفسها عن رحلة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان، مدعية أن المشرعة اتخذت قراراتها بنفسها.