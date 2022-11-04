"تويتر" في رسالة للموظفين: عمليات التسريح ستبدأ الجمعة

A + A -

أخطرت شبكة “تويتر” موظفيها يوم الخميس برسالة عبر البريد الإلكتروني بأنها ستباشر اعتبارا من يوم الجمعة تقليص عامليها.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: “في محاولة لوضع TWITTER على مسار سليم، سنمر بالعملية الصعبة المتمثلة في تقليص القوى العاملة العالمية لدينا يوم الجمعة”.

وجاء في الإشعار أن جميع الموظفين سيتلقون بريدا إلكترونيا يوم الجمعة، كما سيتلقى أولئك الذين سيحتفظون بوظائفهم بريدا إلكترونيا على حساب عملهم، فيما سيصل أولئك الذين سيتم تسريحهم إشعار إلى بريدهم الإلكتروني الشخصي.

وتم تذكير الموظفين بعدم الكشف عن “معلومات الشركة السرية” على وسائل التواصل الاجتماعي أو للصحافة.

وقالت الشركة للموظفين “نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في “تويتر” سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل”.

وتأتي عمليات التسريح في الوقت الذي تم فيه تكهن ماسك بخفض ما يصل إلى 50٪ من القوة العاملة في “تويتر”، بعد أيام فقط من توليه رئاسة الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف المغادرة.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى، وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، طريقة استمرار “تويتر” في مكافحة الكراهية والمضايقات.