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الميادين: غارات إسرائيلية على أهداف في غزة بينها موقع للمقاومة الفلسطينية

4
NOVEMBER
2022
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الميادين: نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة غارات على عدد من الأهداف في قطاع غزة، جنوبي فلسطين المحتلة.


كما سُمع دوي انفجارات متتالية هزت مناطق المحافظة الوسطى (غزة)، ناجمة عن غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على موقع "الكتيبة 13" التابع للمقاومة قرب مدخل مخيم المغازي.

 

وقد أحدث القصف الجوي أصوات انفجارات ضخمة، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم.

 

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية زعمت أن الغارات الإسرائيلية، جاءت رداً على إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة في اتجاه مستوطنات غلاف غزة.

 

فيما ذكر موقع "القناة 14" الإسرائيلية أنه "لأول مرة منذ عملية "بزوغ الفجر" (وحدة الساحات)، 4 قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة"، في اتجاه المستوطنات.

 

وأشار الموقع إلى أنّ "منظومة القبة الحديدية اعترضت أحد الصواريخ"، فيما "سمعت صفارات الإنذار في مستوطنات نيريم، عَيْن هاشلوشا، وكسيوفيم".

 

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكّدت، عقب استشهاد اثنين من كوادرها في مخيم جنين، في أثناء اشتباكات مع قوة احتلال إسرائيلية حاولت اقتحام المخيم، أنّ "دماء الشهيد القائد فاروق سلامة ستفتح أبواب الجحيم على قادة الاحتلال".

 

وأشارت "حركة الجهاد" إلى أنّ "عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر إرادة مجاهدينا في كتيبة جنين"، مشددةً على أنّها "ستشكّل دافعاً للاستمرار في خط الدفاع الأول عن أرضنا وشعبنا، والثأر لدماء الشهداء، ولن يهدأ لنا بال أو يستقر قرار إلا بزوال الاحتلال".

 

يذكر أن كتيبة جنين أعلنت استشهاد القيادي في "الجهاد" فاروق جميل سلامة، في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال، خلال اقتحامها جنين"، حيث حدثت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

الميادين
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