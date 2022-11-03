living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الطاقة الدولية" تحذّر: أوروبا مقبلة على عجز كبير في الغاز!

3
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إنّ "أوروبا ينبغي أن تتحرك على الفور لتفادي حدوث نقص في الغاز الطبيعي العام المقبل في ضوء فقد الإمدادات الروسية وتوقعات بزيادة الطلب الصيني على الغاز".

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، للصحافيين أثناء عرضه تقريراً حول توازن العرض والطلب في أوروبا في 2023-2024: "ندق نواقيس الخطر للحكومة الأوروبية والمفوضية الأوروبية بشأن العام المقبل".

وخلص التقرير إلى أنّ "أوروبا قد تواجه فجوة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف التي يقل فيها الطلب لكنها ضرورية لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز في 2023".

وأوضح بيرول أنّ "هذه الفجوة قد تجعل الخزانات ممتلئة بنسبة 65% فقط قبل الشتاء المقبل عوضاً عن نسبة 95% المستهدفة"، مشدداً أنّ "على الحكومات المسارعة بتحسين كفاءة الطاقة، وتسريع استخدام مضخات التدفئة والطاقة المتجددة، وذلك ضمن تدابير أخرى".

وبينما قد يستهلك الطلب من الصين ما يصل إلى 85% من زيادة متوقعة قدرها 20 مليار متر مكعب في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في 2023، سيكون لدى أوروبا بشكل شبه قاطع غاز روسي أقل بكثير من هذا العام.

وقالت الوكالة إنّ "كل الاحتمالات في عام 2023 تشير إلى هبوط الإمدادات إلى أقل من نصف تلك الكمية، وقد تنقطع تماماً".

وبينما قال الاتحاد الأوروبي إنه "ملأ خزاناته إلى 95% من سعتها قبل هذا الشتاء"، وهو ما يزيد 5% أو خمسة مليارات متر مكعب عن متوسط مستوياتها في 5 أعوام، رأت الوكالة أنّ "التحدي في العام المقبل سيكون أكبر على الأرجح".

ومنذ أيام، قال بيرول إن "شحّ أسواق الغاز الطبيعي المسال في أنحاء العالم، وخفض كبار منتجي النفط الإمدادات وضع العالم أمام أزمة طاقة عالمية".

وأشار بيرول إلى أنّ "زيادة واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال وسط أزمة أوكرانيا، وانتعاش محتمل في طلب الصين على الوقود سيزيدان من شح السوق، التي لن يدخلها سوى 20 مليار متر مكعب العام المقبل".

ومطلع تشرين الأول الماضي، لفتت الوكالة, إلى أنّ "الأمر قد ينتهي بأوروبا إلى التنافس مع آسيا على الغاز السائل النادر الُمكلف الذي يأتي عبر السفن"، مبينةً أنّ "دول الاتحاد الأوروبي ستكون بحاجة لتقليل استخدام الغاز بنسبة 13% طوال الشتاء، في حال قطعت روسيا الإمدادات بالكامل".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout