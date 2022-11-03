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أعمال ملتقى البحرين للحوار...انطلقت

3
NOVEMBER
2022
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انطلقت في المنامة، اليوم أعمال ملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، ويستمر الملتقى على مدى يومين، ويشارك فيه البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطبيب.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا”، أن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البلاد افتتح أعمال ملتقى البحرين للحوار، الذي يجري تنظيمه من قبل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومجلس حكماء المسلمين والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويشارك فيه عدد من أبرز الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطبيب.

وألقى الشيخ عبد الرحمن آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة أشار فيها إلى مبادرة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق ملتقى الحوار، التي من شأنها أن” تدعم قيم الخير والتعايش للعالم أجمع من أمن وسلام ومحبة ووئام”.

ورحب بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الكنيسة الكاثوليكية في الملتقى، معربا عن تقديره لمجلس حكماء المسلمين والفاتيكان ومشاركتهما في تنظيم هذا الملتقى الكبير.

وأكد أن مملكة البحرين” حظيت بجغرافيا متميزة وموقع استراتيجي مهم، حيث كانت عبر العصور ملتقى لمختلف الحضارات القديمة ومركزا حيويا لخطوط التجارة والملاحة، مما جعل أهلها منفتحين على التعاطي البناء مع مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات والأفكار والثقافات والحضارات”.

وبدوره، ألقى رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان كلمة أكد فيها أن” قضية الحوار بين الأديان والثقافات تعد أمرا مهما جدا للعالم في هذه المرحلة التي يمر فيها بأوضاع صعبة ومعقدة”.

وأشار إلى أن “الملتقى يمثل فرصة للاستماع إلى مختلف الآراء القيمة حول سبل التعايش والوئام الاجتماعي بين الثقافات والديانات المختلفة”.

واستعرض تجربة بلاده تتارستان في تعزيز التعايش بين جميع الأطياف والمكونات التي تعيش على أرضها، وما تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي يقوم على التنوع والتعدد والاحترام المتبادل، والجهود التي تقوم بها لدعم هذه القيم الإنسانية، مشددا على “أهمية هذه القيم في تحقيق التقدم والنماء للشعوب”.

ومن ناحيته، قال وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: “إن هذه النخبة المتميزة من المفكرين ورموز وممثلي الأديان حول العالم يعبرون بوجودهم في هذا الملتقى عن أننا جميعاً أعضاء في مجتمع إنساني واحد نعمل سويا من أجل تحقيق حياة حرة وكريمة للجميع في كل مكان”.

 

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