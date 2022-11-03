محاولة "فاشلة" لاغتيال عمران خان!

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أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي، اليوم الخميس، حين فتح مسلح النار على موكبه مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في قدمه، وكذلك إصابة بعض من أنصاره.



وقال مسؤول حزبي إن خان أصيب في قدمه، ولم يصب بجروح خطيرة، فيما قال مساعد عمران خان إنه تم قتل أحد مهاجمي الموكب، وإلقاء القبض على آخر.



وقال المسؤول الحزبي أسد عمر لـ"رويترز": "فتح رجل النار من سلاح آلي وأصيب عدة أشخاص, كما أصيب عمران خان"، ونُقل خان إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية أن منفذ الهجوم على عمران خان أقر بأنه أراد قتله، وقال إنه تصرف بشكل مستقل.



وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حين تعرض موكبه لإطلاق النار.



وبعد تلقي الإسعافات الأولية، عمد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى التلويح لأنصاره لطمأنتهم بعد محاولة اغتيال فاشلة.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان لوكالة "فرانس برس" إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لاغتياله".



وشوهد خان فيما بعد بضمادة على قدمه, تم نقله إلى سيارة أخرى من شاحنته الحاوية، حيث تم الإعلان عن سلامته.



كما أصيب بعض أنصار "حزب الإنصاف" بجروح، بحسب الإعلان.



وقع الهجوم بعد أقل من أسبوع من بدء خان مسيرته من لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، إلى جانب آلاف من أنصاره.

ومنذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان، زعم خان أن الإطاحة به كانت مؤامرة دبرها خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف، والولايات المتحدة - وهي ادعاءات نفاها كل من رئيس الوزراء الجديد وواشنطن.



كان لاعب الكريكيت السابق خان (70 عاما) يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.



وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف حادث إطلاق النار، وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور.