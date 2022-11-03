تحذير من سقوط حطام صاروخ صيني على الأرض خلال أيام!

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من المتوقع أن يصطدم حطام صاروخ صيني من طراز Long March 5B، بالأرض في الأيام المقبلة فوق موقع لم يتم تحديده بعد.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أن أطلقت وكالة الفضاء الصينية (CSMA) الوحدة الثالثة والأخيرة لمحطة تيانجونج الفضائية يوم الاثنين 31 أكتوبر، فوق صاروخ Long March 5B.

وكما هو الحال مع عمليات إطلاق Long March 5B السابقة، لم تقم الصين بإجراء عملية إزالة مدار الصاروخ بعد نشر حمولته. وهذا يعني أن جسم الصاروخ الصيني الذي يبلغ وزنه 23 طنا، سوف يهبط على الأرض فوق موقع لم يتم تحديده بعد، وذلك في الأيام المقبلة.

وقال تيد مولهاوبت، المستشار في مكتب رئيس المهندسين بشركة The Aerospace Corporation، خلال إحاطة: "بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتتبعون الإصدارات السابقة حول الموضوع، أقول ها نحن ذا مرة أخرى".

وبينما سارع مولهاوبت إلى الإشارة إلى أنه "لا يتعين على أحد تغيير حياته بسبب هذا"، لفت إلى أن "88٪ من سكان العالم معرضون للخطر، وبالتالي فإن 7 مليارات شخص معرضون للخطر"، جراء إمكانية سقوط حطام الصاروخ عليهم.

وفي يوليو الماضي، تحطمت ما بين 5.5 طن إلى 9.9 طن من Long March 5B، في المحيط الهندي. وكان حطام الصاروخ سقط أيضا في المحيط الهندي في أبريل 2021 بعد أن لم تقم وكالة الفضاء الصينية بإجراء عملية إزالة المدار.

وفي عام 2020، وبعد إطلاق الصاروخ لأول مرة، ورد أن أجزاء من المركبة سقطت فوق منطقة مأهولة في ساحل العاج وألحقت أضرارا بعدد من المباني.