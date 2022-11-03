living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير: أكثر من 10 ألف حالة وفاة مرتبطة بصيد الأسماك سنويا

3
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يلقى أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في حوادث متعلقة بصيد الأسماك كل عام، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة.
 
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن تقرير نشر، الخميس، إن مجموعة من العوامل تساهم في هذه المشكلة، من بينها الانتهاكات التي يرتكبها مشغلو مراكب الصيد، والصيد الجائر، وتغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والفقر.
 
ويتزايد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم رغم الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسات، حيث أدى الصيد الجائر إلى قيام أساطيل إلى مناطق أبعد بحثا عن المصيد، ما زاد من المخاطر.
 
وقال بيتر هورن، مدير مشروع "بيو إنترناشيونال لمصائد الأسماك": "مع اعتماد ثلاثة مليارات شخص على المأكولات البحرية، من المتوقع أن يرتفع الطلب، هناك حاجة ماسة لسياسات أقوى للحفاظ على سلامة الصيادين، ومن بينها تلك التي تتعامل مع الدوافع الحقيقية لهذه الوفيات".
 
وأوضح إريك هوليداي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سلامة الأسماك "سيف سيفتي"، وهي مجموعة دولية غير ربحية، إن مشغلي أساطيل الصيد غالبا ما لا يقومون بالإبلاغ عن الوفيات، ما يحجب حقيقة المخاطر في هذه الصناعة، ويجعل من الصعب على الحكومات وضع سياسات فعالة لتحسين معايير السلامة، وتشجيع الصيد الآمن.
 
جاء في التقرير أن الصيد التقليدي الخاص أصبح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد بسبب وجوب سفر الصيادين إلى مناطق أبعد لتعرض المياه القريبة من الشاطئ للصيد الجائر أو هجرة الأسماك إلى البحار البعيدة بسبب تغير المناخ.
 
في الوقت نفسه، قلصت العديد من الحكومات الدوريات ومهام البحث والإنقاذ، ويرجع ذلك جزئيا لارتفاع تكلفة الوقود.
 
قال معدو التقرير إن تقديراتهم للوفيات الناتجة عن الصيد بلغت أكثر من 100 ألف حالة وفاة سنويا بناء على البيانات المتاحة للجمهور، والمشار إليها مع التقارير الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والمناقشات مع مسؤولين حكوميين وغيرهم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout